Meer West-Vlaamse musea stappen in Museumpas, gebruik blijft stijgen
De Museumpas wint verder aan populariteit, ook in West-Vlaanderen. Acht musea uit de provincie sloten zich de voorbije twee jaar aan, terwijl ook het aantal pashouders blijft groeien.
De Museumpas, die toegang geeft tot meer dan 250 musea in België, blijft uitbreiden. Vooral West-Vlaanderen zet sterke stappen: in 2024 en 2025 voegden acht musea zich bij het netwerk. Daardoor telt de provincie nu 45 deelnemende musea, enkel Brussel doet beter met 50. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) opvroeg.
Ook vaker gebruikt
Ook het gebruik zit in de lift. Vorig jaar werden 218.674 passen verkocht, en dit jaar stond de teller eind september al op 157.342, meer dan in dezelfde periode in 2024. Het aandeel passen aan kansentarief stijgt mee, van 2,67% naar 3,16%. “Die groei toont dat we meer mensen met een beperkt budget bereiken,” zegt Vandromme. “Zo maken we cultuur echt laagdrempelig.”
De Museumpas blijft zo goed voor honderdduizenden museumbezoeken per jaar, met opnieuw een stijging richting het einde van 2025. Vandromme roept de minister van Cultuur op om het kansentarief nog verder te versterken.