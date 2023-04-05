Ook het gebruik zit in de lift. Vorig jaar werden 218.674 passen verkocht, en dit jaar stond de teller eind september al op 157.342, meer dan in dezelfde periode in 2024. Het aandeel passen aan kansentarief stijgt mee, van 2,67% naar 3,16%. “Die groei toont dat we meer mensen met een beperkt budget bereiken,” zegt Vandromme. “Zo maken we cultuur echt laagdrempelig.”

De Museumpas blijft zo goed voor honderdduizenden museumbezoeken per jaar, met opnieuw een stijging richting het einde van 2025. Vandromme roept de minister van Cultuur op om het kansentarief nog verder te versterken.