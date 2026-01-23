Dat duaal leren werkt, blijkt ook uit de cijfers. 93,7 procent van de leerlingen die een duaal traject afronden, vindt snel werk, zegt Syntra. Vaak zelfs bij de werkgever waar ze hun opleiding volgden.

"We houden nauwlettend de vinger aan de pols, dankzij onze goede band met diverse werkgevers. We weten wat zij nodig hebben. Ook onze docenten, die grotendeels zelf professioneel actief zijn en daarnaast bij ons lesgeven, weten wat er op de hedendaagse werkvloer leeft. Zo zijn we snel wendbaar en toekomstgericht, en dat vertaalt zich natuurlijk in het succes van onze opleidingen", aldus nog Brouwers.

