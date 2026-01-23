8°C
Meer dan 2.000 leer­lin­gen in duaal leer­tra­ject bij Syn­tra: 93,7% vindt snel werk”

2022-09-26 00:00:00 - Bijna 10.000 cursisten bij Syntra

Syntra heeft de kaap gerond van 2.000 inschrijvingen voor duaal leren. Dat is 5 procent meer dan vorig jaar, meldt het opleidingsnetwerk vrijdag. Naar aanleiding van de Week van Duaal Leren, van 9 tot 13 februari, organiseert Syntra tal van activiteiten.

Bij duaal leren combineren leerlingen leren op school met leren op een werkplek. Op die manier kunnen jongeren, die nu nog te vaak zonder diploma uitstromen, toch een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen. 

"De afgestudeerde leerlingen zijn gevormd op maat van de dagelijkse realiteit van de job."

Sven Brouwers, expert duaal leren Syntra

"Wij zetten sterk in op leren op de werkvloer", zegt ook Sven Brouwers, expert duaal leren bij Syntra. "Eén dag les op de campus, vier dagen meedraaien op de werkvloer. Zo zijn de afgestudeerde leerlingen gevormd op maat van de dagelijkse realiteit van de job."

93,7% vindt snel werk

Dat duaal leren werkt, blijkt ook uit de cijfers. 93,7 procent van de leerlingen die een duaal traject afronden, vindt snel werk, zegt Syntra. Vaak zelfs bij de werkgever waar ze hun opleiding volgden.

"We houden nauwlettend de vinger aan de pols, dankzij onze goede band met diverse werkgevers. We weten wat zij nodig hebben. Ook onze docenten, die grotendeels zelf professioneel actief zijn en daarnaast bij ons lesgeven, weten wat er op de hedendaagse werkvloer leeft. Zo zijn we snel wendbaar en toekomstgericht, en dat vertaalt zich natuurlijk in het succes van onze opleidingen", aldus nog Brouwers.

Syntra West Gaming Opleidingen

Syntra biedt onder meer ook opleidingen in de gamingsector aan © Syntra West

De trajecten bij Syntra zijn volgens het opleidingsnetwerk nu goed voor een marktaandeel van ongeveer 35 procent van het duaal leren in Vlaanderen. Daarmee is Syntra de grootste duaal opleider in Vlaanderen en Brussel.

Syntra West

