Maar ook de gratis hulp van het MSOC blijft cruciaal. Want wie hier over de vloer komt, is zelf slachtoffer, klinkt het. “Ik zou graag hebben dat we die mensen niet allemaal bekijken als drugsdealers. Want dat zijn ze niet. En als ze dan al eens in zo’n drugscircuit terechtkomen, dan zullen dat eerder kleine garnaaltjes in een netwerk zijn. Zij zijn een slachtoffer van het illegale drugscircuit waarop zij, vanuit hun verslaving, een beroep op doen.”

Het MSOC telt zo’n 700 cliënten, zowat de helft alle drugsverslaafden komt uit Oostende. Ze gebruiken vooral heroïne, cocaïne en cannabis. De gemiddelde leeftijd is 42 jaar. Maar is de badstad nu werkelijk het drugsgetto van de kust? “Nee, dat zou ik zeker niet durven zeggen. De agressiepolitiek neemt toe, maar ik zou voorzichtig zijn om daar conclusies uit te trekken.”