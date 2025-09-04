Medisch Sociaal Opvangcentrum Oostende: “meer druggebruikers, maar niet dramatiseren”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De moord op een vrouw van 43 bij klaarlichte dag blijft nazinderen in Oostende, ook bij de hulpverleners van MSOC, het Medisch Sociaal Opvangcentrum. Zij helpen en begeleiden drugsverslaafden, een doelgroep die nu onder vuur komt te liggen.
Het aantal druggebruikers dat langskomt is de voorbije jaren gestegen, toch wil de hulporganisatie niet dramatiseren. Volgens de directeur zijn de meeste gebruikers geen dealer, en ook binnen de muren van het centrum is er zelden sprake van agressie. Lucas Vandendriessche, directeur MSOC Oostende: “We zijn wel er geschrokken. Ik sta 100% achter het feit dat we zeker nu in deze omstandigheden moeten inzetten op een sterke aanpak, een duidelijk signaal geven naar een bepaald milieu. Dat kan zeker geen kwaad, ook de komende maanden.”
Slachtoffer
Maar ook de gratis hulp van het MSOC blijft cruciaal. Want wie hier over de vloer komt, is zelf slachtoffer, klinkt het. “Ik zou graag hebben dat we die mensen niet allemaal bekijken als drugsdealers. Want dat zijn ze niet. En als ze dan al eens in zo’n drugscircuit terechtkomen, dan zullen dat eerder kleine garnaaltjes in een netwerk zijn. Zij zijn een slachtoffer van het illegale drugscircuit waarop zij, vanuit hun verslaving, een beroep op doen.”
Het MSOC telt zo’n 700 cliënten, zowat de helft alle drugsverslaafden komt uit Oostende. Ze gebruiken vooral heroïne, cocaïne en cannabis. De gemiddelde leeftijd is 42 jaar. Maar is de badstad nu werkelijk het drugsgetto van de kust? “Nee, dat zou ik zeker niet durven zeggen. De agressiepolitiek neemt toe, maar ik zou voorzichtig zijn om daar conclusies uit te trekken.”