De 30e verjaardag van Focus&WTV gaat samen met misschien wel de grootste vernieuwingsoperatie ooit: naast een nieuwe studio hebben we ook een nieuwe website en een vernieuwde app in gebruik genomen. De zenders zetten dus in op digitalisering, iets wat de minister bijzonder waardeert.

"Digitalisering en crossmedialiteit zijn de prioriteiten in ons beleid," zegt Dalle. "Het gaat al lang niet meer alleen over live televisie kijken. Je hebt ook een app, een website, je bent actief op sociale media. We hebben met de Vlaamse regering twee miljoen euro vrijgemaakt voor relancemiddelen. Het is bijzonder fijn om te zien hoe Focus&WTV dat geld inzetten en zorgen voor die digitale omslag."