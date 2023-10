Wie wil inspelen op veranderende trends in het medialandschap, bewandelt uiteraard ook het pad van digitalisering en crossmedialiteit. Nu al bereiken we dagelijks gemiddeld 45.000 unieke bezoekers op onze website en volgen vele duizenden geïnteresseerden onze sociale mediakanalen om te weten wat er leeft in West-Vlaanderen, in hun buurt. Ook wie zo op de hoogte blijft van West-Vlaams medianieuws, verdient een vernieuwing.

De nieuwe website biedt veel meer afwisseling en is overzichtelijker. We kunnen makkelijker dossiers bouwen, met een livecenter uitpakken,… En onze video’s, nieuwsuitzendingen en programma’s tot bij de surfer brengen. Die video’s kan je door te chromecasten ook kwaliteitsvoller bekijken in de nieuwe webomgeving.

Personalisatie is daarbij een belangrijke nieuwe stap. Wie onze video’s wil bekijken, moet daarvoor in de nieuwe webomgeving een profiel aanmaken. Dat is gratis en eenvoudig. Je geeft ons enkele voorkeuren aan. En zo kunnen wij jou ook beter bedienen. In je profiel krijg je de nieuwsonderwerpen aangeboden die het best passen bij jouw interesses, bij jouw buurt.