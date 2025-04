"Vandaag heb ik al drie volle camions geleverd, goed voor meer dan 50.000 liter," zegt Piet D'Hoore, brandstofleverancier. "Dat is extreem druk. Ik ben om zes uur vanmorgen vertrokken en moet nog enkele klanten doen."

Ook gezinnen zoals dat van Liesbeth Schouben grijpen het moment aan. “We zagen dat de prijs gezakt was tot 0,74 euro per liter. Dan weet je: ’t is de moment” zegt ze. “Tijdens corona was het nog goedkoper, maar nu zit het op een goed punt.”

Hoewel de winst per liter voor de leveranciers gelijk blijft, zorgt de stijgende vraag voor extra omzet. En dus rijdt Piet, net als veel van zijn collega’s, van klant naar klant zonder veel pauze.