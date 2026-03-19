Transportbedrijf Mattheeuws in Veurne heeft een tankstation voor trucks, maar zelf hebben ze ook 250 eigen vrachtwagens. "Voor ons als transportbedrijf heeft het een enorme impact", klonk het bij Mathieu Vander Paelt van het transportbedrijf Mattheeuws. "We weten dat diesel of brandstof uiteindelijk 20 à 25 procent is van de totale kostprijs. Als het deze maand inderdaad stijgt met 30 procent heeft dat een enorme invloed op onze prijzenpolitiek."



Een transportbedrijf kan niet anders dan dat door te rekenen aan de klant, maar door een zogenoemde dieselclausule zal Mattheeuws een prijsstijging pas volgende maand doorrekenen. "Wij zijn uiteindelijk iedere keer een maand verder. Als de prijs volgende maand zou dalen, gaan wij die hele dure prijs nog een maand aanrekenen aan onze klanten en de maand daarna gaat de prijs weer zakken."

Steun

Transportfederatie Febetra wil graag snel steun van de federale overheid onder meer met een accijnsverlaging en aan de Vlaamse overheid wordt gevraagd om de hogere kilometerheffing vanaf 1 juli uit te stellen. "Voor een trekker-oplegger, wat een normaal voertuig is in onze sector, is die verhoging 40 procent", zegt Isabelle De Maegt van transportfederatie Febetra.

"Wij vragen dat die verhoging on hold wordt gezet voor minstens zes maanden, omdat je nu in het midden van het jaar een verhoging moet vragen aan je klant. Na al deze perikelen van diesel ziet niemand ons graag komen. Dan is het vanaf 1 januari en kan dat ook meegenomen worden in de prijsonderhandeling voor het jaar erop."

