Mathi­as Ser­cu rea­geert met ont­roe­ren­de post voor het eerst op over­lij­den van zoon Tore

Mathias Tore Sercu

Acteur Mathias Sercu heeft op Instagram voor het eerst gereageerd op het overlijden van zijn zoon Tore. In een ontroerende post bedankt hij iedereen voor hun steun en spreekt hij over de diepe verbinding en liefde die zijn zoon hem gaf.

Tore Sercu, de 27-jarige zoon van Mathias Sercu, overleed op 22 januari in het bijzijn van zijn familie. Hij vocht sinds 2021 tegen een uitzonderlijk zeldzame en agressieve vorm van kanker, plasmablastair myeloom, een variant van de ziekte van Kahler. Genezing bleek nooit mogelijk.

Op Instagram reageert Mathias Sercu voor het eerst op het overlijden van Tore:
"Mijn lieve zoon… Dankjewel iedereen om de voorbije vier jaar en acht maanden aan ons te denken, om kaarsjes te branden voor Tore, om te bidden, te hopen, te mediteren, om positieve vibes te sturen en in gedachten met ons mee te leven, mee te voelen. Verbinding is alles, dat heeft Tore ons geleerd. Ons gegeven. Echte diepe verbinding. En liefde. Zoveel liefde."

Mathias Tore Sercu
Nieuws

Tore Sercu (27) overleden na jarenlange strijd tegen zeldzame kanker
Redactie
Mathias Sercu

