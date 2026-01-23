Tore Sercu, de 27-jarige zoon van Mathias Sercu, overleed op 22 januari in het bijzijn van zijn familie. Hij vocht sinds 2021 tegen een uitzonderlijk zeldzame en agressieve vorm van kanker, plasmablastair myeloom, een variant van de ziekte van Kahler. Genezing bleek nooit mogelijk.

Op Instagram reageert Mathias Sercu voor het eerst op het overlijden van Tore:

"Mijn lieve zoon… Dankjewel iedereen om de voorbije vier jaar en acht maanden aan ons te denken, om kaarsjes te branden voor Tore, om te bidden, te hopen, te mediteren, om positieve vibes te sturen en in gedachten met ons mee te leven, mee te voelen. Verbinding is alles, dat heeft Tore ons geleerd. Ons gegeven. Echte diepe verbinding. En liefde. Zoveel liefde."