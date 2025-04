De nieuwe brugsimulator is een hoogtechnologische leeromgeving voor de maritieme opleidingen die ze hier al tientallen jaren geven in de oude visserijschool. In dit geval gaat het om onderwijs voor een toekomst op zee en dat is niet enkel in de visserij.

Peter Neyts, Maritiem Instituut Mercator, Nautische technieken: “Het is een enorme meerwaarde voor onze school en vooral voor onze leerlingen. Het is een navigatie- vaarsimulator, uitgerust met 240 graden view, dus buitenzicht. Het programma toont een heel realistisch beeld.”