De brand brak op 13 maart 2026 omstreeks 5.25 uur uit en veroorzaakte aanzienlijke schade aan het gebouw. Aanvankelijk was de oorzaak van de brand onduidelijk, maar volgens een aangestelde branddeskundige is er sprake van opzettelijke brandstichting.

Uit camerabeelden bleek dat anderhalf tot twee uur voor het uitbreken van de brand een persoon aanwezig was in het gebouw. Op basis van die beelden kon een verdachte worden geïdentificeerd. De man werd opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van diefstal met braak en opzettelijke brandstichting.