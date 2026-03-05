11°C
Jeugd­huis bij­na vol­le­dig ver­woest door brand

Er is vanmorgen brand uitgebroken in jeugdhuis De Salamander in Harelbeke. Het gebouw is bijna volledig verwoest. Vorige nacht zou er ook zijn ingebroken in het jeugdhuis. Onderzoek moet uitwijzen of er een verband is.

De brand brak uit rond 5u30 op de benedenverdieping. Toen de brandweer ter plaatse kwam, had het vuur zich al sterk verspreid over het hele gebouw. De schade is dan ook enorm. Het nabijgelegen gebouw van de jeugddienst kon wel gevrijwaard worden. Daar is er alleen wat rookschade.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
