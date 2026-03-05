De brand brak uit rond 5u30 op de benedenverdieping. Toen de brandweer ter plaatse kwam, had het vuur zich al sterk verspreid over het hele gebouw. De schade is dan ook enorm. Het nabijgelegen gebouw van de jeugddienst kon wel gevrijwaard worden. Daar is er alleen wat rookschade.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand.

Later meer