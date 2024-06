Sam De Smedt van Dobber: "Het boeken van een kajak is vaak omslachtig en de openingstijden zijn beperkt. Hierdoor ben je verplicht om ruim van tevoren te reserveren. Daar zocht ik een oplossing voor. Met Dobber ben je binnen één minuut het water op. Dat maken we mogelijk dankzij ons eenvoudig boekingssysteem en self-service lockers waar je je materiaal kan afhalen. Naast een kajak voorzien we je van al het nodige: reddingsvesten, peddels en een waterdichte tas om wat persoonlijke spullen mee op het water te nemen. "



"De kajaks van Dobber zijn de ideale aanvulling op het uitgebreide gamma van watertoerisme dat we al in Kortrijk aanbieden", zegt schepen van Toerisme Ruth Vandenberge.

"Het is een sportievere manier om vanaf het water onze binnenstad te verkennen. De aanlegsteiger komt vlak bij de nieuwe verlaagde Leieboorden, waar het na het kajakken zalig vertoeven zal zijn."