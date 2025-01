Yannick Bouts, algemeen manager van La Réserve, benadrukt dat het terras niet bedoeld is als evenementenlocatie: "We willen hiermee geen bar of feestplek creëren. Het doel is een plek van rust aanbieden aan onze gasten. Dit is altijd onze intentie geweest."

Ondanks deze geruststellende woorden blijft er weerstand bij sommige buurtbewoners. Zij vrezen dat het terras de serene omgeving van het Zegemeer alsnog zal verstoren.