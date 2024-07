“Het is heel knap dat La Réserve op zo’n korte tijd het label vijf sterren superior heeft bemachtigd,” zegt de Vlaamse minister van toerisme. “Dat getuigt van hard werk en kwaliteit. De toekenning van het label zet onze Vlaamse kust nog eens extra op de kaart als toeristische trekpleister. Deze erkenning is dus niet alleen een individuele beloning voor de aanpassingen en de vele investeringen die gebeurden in het gebouw en de site de afgelopen jaren, maar ondersteunt ook de algemene kwaliteitsvolle uitstraling van de hele logiessector in Vlaanderen.”