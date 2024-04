Het is een beer die je welkom heet in Museos in Koksijde. Het dier komt uit een zoo in Limburg die al lang niet meer bestaat. Bioloog Luc Tyteca stak het skelet eigenhandig in elkaar.

“Dat is begonnen met een dood dier. Eerst heb ik die moeten versnijden, reinigingen, en ontvetten en ontsmetten. Om die terug te monteren moet je alle botten op de juiste plek leggen en dan gaatjes boren en zien dat alles mooi aan elkaar gezet kan worden”, legt Luc uit.