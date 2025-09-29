Al sinds de aankondiging van de pensioenshervorming van federaal minister van Pensioenen Jan Jambon (N-VA) uitten de loodsen hun ontevredenheid, onder meer over het feit dat de tweede pijler van de loodsenpensioenen niet gelijk wordt behandeld met loontrekkenden in andere stelsels.

Tijdens de nationale staking van 31 maart stuurde het loodswezen de scheepvaart al eens stevig in de war. In mei werd gedreigd met nieuwe acties, maar die gingen niet door vanwege een voorlopig akkoord begin juni.