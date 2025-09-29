© Belga
Het loodswezen voert ook maandag nog actie tegen de pensioenshervorming van de federale overheid en dat voor "onbepaalde duur".
Al sinds de aankondiging van de pensioenshervorming van federaal minister van Pensioenen Jan Jambon (N-VA) uitten de loodsen hun ontevredenheid, onder meer over het feit dat de tweede pijler van de loodsenpensioenen niet gelijk wordt behandeld met loontrekkenden in andere stelsels.
Tijdens de nationale staking van 31 maart stuurde het loodswezen de scheepvaart al eens stevig in de war. In mei werd gedreigd met nieuwe acties, maar die gingen niet door vanwege een voorlopig akkoord begin juni.
Onderhandelingen
Zondag begonnen opnieuw acties, al was de impact niet zichtbaar in de cijfers van het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust omdat de oorzaak voor alle wachtende schepen - om 18 uur in totaal 43 - het slechte weer was.
Ook maandag gaan de acties door, zegt voorzitter Francis Baetens van BvL, die zegt dat er onderhandeld wordt met zowel de Vlaamse als de federale refering. De acties kunnen het verkeer op de Schelde, van en naar de Vlaamse zeehavens, zwaar verstoren.