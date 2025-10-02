Donderdagvoormiddag liggen er, zoals elke morgen al deze week, een kleine honderd schepen te wachten om de havens van Antwerpen, Zeebrugge of Gent in of uit te varen.

In Zeebrugge gaat het volgens Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust om twee schepen die wachten om de haven te verlaten. "Cijfers over de economische impact voor het havengebied in Zeebrugge hebben we niet. Maar de bedrijven hebben wel voldoende ervaring om met de staking om te gaan", klinkt het bij Port of Antwerp-Bruges.

