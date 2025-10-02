© Belga
De Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) zal haar stiptheidsacties normaal verderzetten tot na het weekend. Dat meldt de BvL donderdag, op de vijfde dag van de actie.
Donderdagvoormiddag liggen er, zoals elke morgen al deze week, een kleine honderd schepen te wachten om de havens van Antwerpen, Zeebrugge of Gent in of uit te varen.
In Zeebrugge gaat het volgens Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust om twee schepen die wachten om de haven te verlaten. "Cijfers over de economische impact voor het havengebied in Zeebrugge hebben we niet. Maar de bedrijven hebben wel voldoende ervaring om met de staking om te gaan", klinkt het bij Port of Antwerp-Bruges.
Acties tot na het weekend
"Zoals het er nu naar uitziet, houden wij onze acties vol tot na het weekend", klinkt het bij de BvL. Volgens de loodsen betreuren ze de situatie, maar zien ze geen andere optie.
Enkele maanden geleden was er al een soort voorlopig akkoord tussen het loodswezen en de federale overheid over de pensioenen van de loodsen. Beide partijen lijken dat akkoord anders te interpreteren. "Alles ging goed, tot vorige week", aldus de BvL in een reactie donderdag. "Toen bleek plots dat men het akkoord niet wou honoreren - en dat men geen budget vond voor onze pensioenen."
Geviseerd
De loodsen voelen zich, meer dan andere beroepen in de nautische keten, geviseerd. Het niet indexeren van de hogere pensioenen zou hen van 2.400 euro naar 1.900 euro kunnen katapulteren. Ook het feit dat de tweede pijler van de loodsenpensioenen niet gelijk wordt behandeld met loontrekkenden in andere stelsels (geen zware beroepen, red.), ergert de loodsen.