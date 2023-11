Het incident vond gisteravond plaats op het kruispunt van de Expressweg en de Verbindingsstraat in Ooigem. De buschauffeur verloor de controle over het stuur en kwam in aanraking met een verkeerslicht. Het is nog onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. De bestuurder liep lichte verwondingen op, terwijl de passagiers gelukkig met de schrik vrijkwamen.