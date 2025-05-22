5°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Nieu­we aan­vraag voor bouw­plan­nen op kas­teeldo­mein Les Acacias

Les acacias 1

De Oost-Vlaamse ondernemer die meer dan 30 woningen wil bouwen op het kasteeldomein Les Acacias in Sint-Andries Brugge heeft zijn bouwplannen aangepast en een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde vorig jaar zijn vergunning. Onder meer omdat er problemen waren met een doorgangsweg en onduidelijkheden over het wegpompen van grondwater tijdens de werken. 

Het openbaar onderzoek over de gewijzigde aanvraag loopt tot half januari. De stad geeft advies, het is de provincie die beslist.

Les acacias 2
De redactie
Vastgoed

Meest gelezen

Zwijn1
Nieuws

Mensen vinden baby everzwijn in Ardennen en nemen het mee naar huis: “Geen goed idee”
Zoekactie kortemark 02
Nieuws

Vermiste man (37) samen met hond dood teruggevonden in Kortemark
Mijn Restaurant S1 finale 006
Nieuws

Restaurant Lucien in Kortrijk wint finale 'Mijn restaurant'

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Appartement Knokke Heist

Wie luxepand zoekt, kijkt toch vooral naar Knokke-Heist
Hotelpetitrouge

Bouw woontoren op site Petit Rouge mag voorlopig doorgaan in Blankenberge
te koop vastgoed

Vastgoedmarkt leeft op: West-Vlaanderen enige provincie waar prijs niet steeg
Appartement kust 0

Vastgoedmarkt aan kust veert op, prijzen dalen
2023-04-06 00:00:00 - Knokke verbiedt uitstekende V-vormige immoborden

Huis in West-Vlaanderen voor het eerst goedkoper dan in Limburg
Vastgoed woning te koop

Alleenstaanden kopen meer vastgoed in plaats van te huren: tot helft van appartementen in West-Vlaanderen
Aanmelden