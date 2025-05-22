De Oost-Vlaamse ondernemer die meer dan 30 woningen wil bouwen op het kasteeldomein Les Acacias in Sint-Andries Brugge heeft zijn bouwplannen aangepast en een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend.
De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde vorig jaar zijn vergunning. Onder meer omdat er problemen waren met een doorgangsweg en onduidelijkheden over het wegpompen van grondwater tijdens de werken.
Het openbaar onderzoek over de gewijzigde aanvraag loopt tot half januari. De stad geeft advies, het is de provincie die beslist.
De redactie