In zaal de Zwerver opent Koala Disco Leffingeleuren. Dat is een Belgische postpunk band met een stevige live reputatie, voor velen een ontdekking. Het festival kiest er bewust voor geen grote namen op de affiche te plaatsten maar groepen en muziek die het ontdekken waard zijn. Het is een trend in heel Europa dat kleine festivals het goed doen en dat is vooral omdat ze een heel eigen profiel ontwikkelen.