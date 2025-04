In Brugge smelten sprookjes en realiteit samen in een bijzondere musicalproductie. Leerlingen én leerkrachten van verschillende Brugse scholen staan er samen op het podium in Into The Woods, een grappige en tegelijk gelaagde voorstelling waarin bekende sprookjesfiguren als Roodkapje, Assepoester en Rapunzel elkaar ontmoeten in een nieuw verhaal.