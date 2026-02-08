Op vrijdag en zaterdag vormde de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk het unieke decor voor een musicalversie van De Klokkenluider van de Notre Dame. Maar liefst 150 leerlingen van het Conservatorium Kortrijk brengen het verhaal tot leven in een indrukwekkende productie. De drie voorstellingen waren volledig uitverkocht.
De historische kerk wordt voor even omgetoverd tot de Parijse Notre-Dame, passend bij het wereldberoemde verhaal van Victor Hugo uit 1831. Zeventien leerlingen uit de musical- en theaterklas nemen de rollen op zich, waaronder Quasimodo en Esmeralda. Zij worden ondersteund door een liveorkest, een kinderkoor en dansers uit de tweede graad. Muziek, woord en dans vloeien zo samen in een groots opgezet spektakel.
De musical is ook een showcase van de musicalopleiding die het conservatorium de voorbije jaren uitbouwde. Met de bijzondere locatie, aangepaste belichting en omkadering is het een magische ervaring voor zowel publiek als uitvoerders.