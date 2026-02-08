De historische kerk wordt voor even omgetoverd tot de Parijse Notre-Dame, passend bij het wereldberoemde verhaal van Victor Hugo uit 1831. Zeventien leerlingen uit de musical- en theaterklas nemen de rollen op zich, waaronder Quasimodo en Esmeralda. Zij worden ondersteund door een liveorkest, een kinderkoor en dansers uit de tweede graad. Muziek, woord en dans vloeien zo samen in een groots opgezet spektakel.

