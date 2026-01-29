De 19-jarige Lucas Geldof uit Oostkamp speelt een hoofdrol in de herneming van de musical November 89. De productie van The Singing Factory keert vanaf april 2026 terug naar het Zuiderpershuis in Antwerpen. Ook zijn tweelingzus Lente staat mee op het podium, net als nog enkele andere West-Vlaamse talenten.
Lucas Geldof vertolkt de rol van de jonge Arend Holtz in November 89, een musical over het leven achter de Berlijnse Muur en de studentenstrijd in het verdeelde Berlijn. De oudere versie van dat personage wordt gespeeld door Jan Schepens. Voor Geldof is het opnieuw een hoofdrol, nadat hij eerder al te zien was als Romeo in Romeo & Julia. Hij raakte bij het grote publiek bekend als finalist van The Voice van Vlaanderen in 2024.
Met die rol treedt Geldof in de voetsporen van Aaron Blommaert, die de jonge Arend speelde in de eerste versie van de musical in 2019. Ook de rol van Emily krijgt met Nette Trauwaen een nieuwe invulling; zij neemt het personage over dat toen door Emma Vanthielen werd gespeeld.
Ook zus Lente en andere West-Vlamingen op het podium
Lucas deelt het podium trouwens met zijn tweelingzus Lente, die deel uitmaakt van het ensemble. Verder staan ook West-Vlamingen Ayko Vanneste (Deerlijk), Esse Synnave (Brugge-Sint-Kruis) en Nimay Verlinde (Ieper) mee op het podium.
De cast wordt verder aangevuld met ervaren musicalacteurs. Deborah De Ridder speelt Sophia Holtz, Jan Schepens haar zoon Arend in 1989. Ook Maud Hanssens kruipt in de huid van Helene. Opvallend: Jan Schepens staat voor het eerst samen op de planken met z'n dochter Milla, die deel uitmaakt van het ensemble.
November 89 loopt vanaf 10 april 2026 in het Zuiderpershuis in Antwerpen.