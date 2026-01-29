11°C
Aanmelden
Nieuws
Oostkamp

Oost­kam­p­se Lucas Gel­dof krijgt hoofd­rol in nieu­we musi­cal Novem­ber 89

Lucas Geldof

© Instagram

De 19-jarige Lucas Geldof uit Oostkamp speelt een hoofdrol in de herneming van de musical November 89. De productie van The Singing Factory keert vanaf april 2026 terug naar het Zuiderpershuis in Antwerpen. Ook zijn tweelingzus Lente staat mee op het podium, net als nog enkele andere West-Vlaamse talenten.

Lucas Geldof vertolkt de rol van de jonge Arend Holtz in November 89, een musical over het leven achter de Berlijnse Muur en de studentenstrijd in het verdeelde Berlijn. De oudere versie van dat personage wordt gespeeld door Jan Schepens. Voor Geldof is het opnieuw een hoofdrol, nadat hij eerder al te zien was als Romeo in Romeo & Julia. Hij raakte bij het grote publiek bekend als finalist van The Voice van Vlaanderen in 2024.

Met die rol treedt Geldof in de voetsporen van Aaron Blommaert, die de jonge Arend speelde in de eerste versie van de musical in 2019. Ook de rol van Emily krijgt met Nette Trauwaen een nieuwe invulling; zij neemt het personage over dat toen door Emma Vanthielen werd gespeeld.

Ook zus Lente en andere West-Vlamingen op het podium

Lucas deelt het podium trouwens met zijn tweelingzus Lente, die deel uitmaakt van het ensemble. Verder staan ook West-Vlamingen Ayko Vanneste (Deerlijk), Esse Synnave (Brugge-Sint-Kruis) en Nimay Verlinde (Ieper) mee op het podium.

De cast wordt verder aangevuld met ervaren musicalacteurs. Deborah De Ridder speelt Sophia Holtz, Jan Schepens haar zoon Arend in 1989. Ook Maud Hanssens kruipt in de huid van Helene. Opvallend: Jan Schepens staat voor het eerst samen op de planken met z'n dochter Milla, die deel uitmaakt van het ensemble. 

November 89 loopt vanaf 10 april 2026 in het Zuiderpershuis in Antwerpen. 

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Musical

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

KKC26

Kamping Kitsch Club verwelkomt twee debutanten en ziet dit West-Vlaams duo terugkeren
Dranouter Festival

Week van de Belgische Muziek : Carrièreprijs voor festival Dranouter tijdens Wereldmuziekawards
Tom Ternest c Carlo Verfaillie

Tom Ternest nieuwe artistiek coördinator van Theater Malpertuis
Kursaal oostende

Vernieuwd Kursaal Oostende opent in januari 2027 met Lotti en Mohsin Abbas
Josse De Pauw krijgt lifetime achievement award op Filmfestival Oostende

Josse De Pauw krijgt lifetime achievement award op Filmfestival Oostende
Poezieweek 1

Meer dan 100 weesgedichten kleuren straatbeeld aan de Westkust
Aanmelden