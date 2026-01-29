Lucas Geldof vertolkt de rol van de jonge Arend Holtz in November 89, een musical over het leven achter de Berlijnse Muur en de studentenstrijd in het verdeelde Berlijn. De oudere versie van dat personage wordt gespeeld door Jan Schepens. Voor Geldof is het opnieuw een hoofdrol, nadat hij eerder al te zien was als Romeo in Romeo & Julia. Hij raakte bij het grote publiek bekend als finalist van The Voice van Vlaanderen in 2024.

Met die rol treedt Geldof in de voetsporen van Aaron Blommaert, die de jonge Arend speelde in de eerste versie van de musical in 2019. Ook de rol van Emily krijgt met Nette Trauwaen een nieuwe invulling; zij neemt het personage over dat toen door Emma Vanthielen werd gespeeld.