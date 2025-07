Naast professionele acteurs nemen ook heel wat jongeren, onder wie verschillende West-Vlamingen, deel aan de voorstelling. Voor hen is het een bijzondere ervaring. “Het is heel leuk en uitdagend”, zegt Mauro De Groote. “Je mag zingen, dansen en acteren, en je vormt echt een familie met de groep.” Ook Elise Lagrou, die de rol van Fientje speelt, ziet de voorstelling als een leerrijke ervaring. “Ik vind dat het voor bijna alle leeftijden geschikt is. Het is een leuke manier om meer over de geschiedenis te leren.”

‘1830’ speelt van 13 augustus tot 6 september in het kasteel van Wijnendale. Tickets en info zijn te vinden via historalia.be.