De leegstand van handelspanden is in West-Vlaanderen vorig jaar voor het tweede jaar op rij licht gedaald, met 0,5 procent. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus. Winkelpanden worden kantoren of woongelegenheden. UNIZO West-Vlaanderen is tevreden dat de leegstand afneemt, maar beklemtoont dat het verdwijnen van de detailhandel op termijn de aantrekkelijkheid uit de centra haalt.