Het Zilverpand verbindt de drukke winkelassen Noordzandstraat en Zuidzandstraat. Je hebt er enkele kledingwinkels en wat horecazaken maar de laatste jaren is er ook veel leegstand. Het Zilverpand is in handen van een Franse eigenaar die met Ceusters als nieuwe beheerder, nieuwe winkels en horeca wil aantrekken. Daarbij willen ze vooral mikken op een jong cliënteel.

"Ik denk dat er in de eerste plaats moet gezorgd worden voor een divers aanbod zodanig dat de jonge mensen een reden hebben om tot hier te komen. Dat is al aanwezig met een aantal zaken die hier toch wel zeer gekend zijn maar er is een tekort op dit moment", vertelt Dominique Desmeytere van Ceusters. Een eerste stap in die richting ligt volgens hen bij toegankelijkheid, want vanaf de Noordzandstraat en de Zuidzandstraat is die naar eigen zeggen niet wat het hoort te zijn.