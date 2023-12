De Vlaamse regering verplicht mensen die al twee jaar of langer zonder werk zetten, en een uitkering krijgen, om gemeenschapsdienst te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning bij evenementen, de groendienst of in scholen. Het moet de kans op een nieuwe job vergroten.



Maar het plan blijkt weinig succesvol, toch over heel Vlaanderen: slechts vijf mensen zitten op dit ogenblik in dat traject. In Oostende is het wél een succes: drie van de vijf zijn daar aan de slag.