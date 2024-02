Dit weekend eindigt 'Snapcat' in Ieper, een audiovisuele wandeling door de stad met als thema: ‘Hoe de katten de middeleeuwen overleefden.’ Op 6 historische plaatsen in het centrum en op de vestingen komen verrassende kattenverhalen tot leven in gevelprojecties. De toeschouwer ontdekt een stukje Ieperse geschiedenis, maar met veel fantasie en gevoel voor humor.