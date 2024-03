Eén zwaluw maakt de lente niet, maar als de ‘baigneurs’ of stranduitbaters in Blankenberge verschijnen, dan lonkt het seizoen. Vanaf 15 maart worden de stranden klaargemaakt voor de zomer. Traditioneel is Blankenberge elk jaar iets vroeger. Ook nu weer zijn de uitbaters van strandbars al volop bezig met de opbouw.