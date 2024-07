De zwemvijver in het Vaubanpark is een prima alternatief voor een dagje zee. De vijver ligt wat verborgen in het groen, waardoor het er geen overrompeling is.

“Het is eens iets anders. Het is geen zeewater, er zit geen zout in. Het is leuk met al de speeltuigen die de kinderen kunnen gebruiken in het water”, vertelt Arle Vandevijver.