Ook andere wateractiviteiten waarbij contact met het water mogelijk is, zoals bootje varen, roeien, zeilen, pedalo, wakeboarden, tubing, bootvissen, kajakken en suppen, worden afgeraden.

Burgemeester Dirk De fauw: “Omdat er in de zwemzone een drijflaag met blauwalgen aanwezig is, nemen we geen enkel risico met de gezondheid van zwemmers en waterrecreanten. Daarom geldt vanaf 26 juni 2026 een tijdelijk zwemverbod in de zwemzone van de Damse Vaart, over een strook van 900 meter tussen de steiger ter hoogte van de Gemeneweidestraat en de aanlegsteiger van de Lamme Goedzak. Ook andere activiteiten waarbij mensen in contact kunnen komen met het water, zoals bootje varen, roeien, zeilen, pedalo, wakeboarden, tubing, bootvissen, kajakken en suppen, worden afgeraden.”

Verbod blijft gelden tot nieuwe beslissing

Het zwemverbod blijft van kracht tot de drijflaag volledig verdwenen is uit de zone en metingen aantonen dat de concentratie aan gifstoffen voldoende laag is. Het zwemverbod kan enkel worden opgeheven met een nieuw besluit van de burgemeester.