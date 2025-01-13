29°C
Zon­ni­ge top­dag aan de kust: laat­ste kans om vei­lig te zwemmen

Met temperaturen van meer dan 25 graden lokte het strand van de Belgische kust zondag nog eens tal van zonaanbidders. Voor velen was het de ideale gelegenheid om nog een laatste duik te nemen in de zee, want na volgend weekend zullen er op de meeste stranden geen redders meer aanwezig zijn.

In Knokke-Heist bijvoorbeeld zijn er nog vijf van de twaalf zwemzones bewaakt. “Het is normaal dat aan het einde van het seizoen enkele posten sluiten, maar hier zijn ze mooi verspreid,” zegt Nicolas Absil, redder in Knokke-Heist. 

Bewaakte zones nemen af

In driekwart van de zwemzones aan de kust staan er echter geen redders meer, waardoor zwemmen daar verboden is. Bezoekers wordt geadviseerd binnen de boeien en de zones met miradors en vlaggen te blijven, terwijl borden duidelijk het verbod op zwemmen aangeven.

Badgasten verdeeld over regels

Toch laten sommige strandgangers zich niet afschrikken. “We proberen te kijken waar er bewaking is, maar als er geen bewaking is, gaan we toch zwemmen,” zegt een bezoeker. Anderen houden zich strikt aan de regels: “Ik hou me aan de regels, omdat ik al verhalen heb gehoord van ongelukken.”

Nog één weekend mogelijkheid om te zwemmen

Het officiële zwemseizoen loopt nog tot en met volgend weekend. Daarna is het opnieuw wachten tot volgend voorjaar. Een overzicht van de bewaakte zwemzones vind je hier.

Kust verwacht topweekend: hier kan je veilig zwemmen in zee
