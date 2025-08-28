Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Het belooft een warm en zonnig weekend te worden. De kust hoopt op nog een laatste topweekend en verwacht veel volk. Let wel, zwemmen in zee mag niet meer overal.
Sinds maandag is er in elke kustgemeente slechts een beperkt aantal reddersposten open. De intercommunale kustreddingsdienst raadt iedereen aan om alleen in de bemande zones te gaan zwemmen. Hieronder vind je de beveiligde zones:
De Panne
- Zone R3-centrum tussen Halmenstraat en Walckierstraat (tem 14 september)
Koksijde
- Sint-Idesbald ter hoogte van Strandlaan (tem 14 september)
- Koksijde centrum ter hoogte van Terlinckplein (tem 14 september)
- Oostduinkerke centrum ter hoogte van Astridplein (tem 14 september)
Nieuwpoort
- post 2 ter hoogte van de Veurnestraat (tem 15 september)
Middelkerke
- Post 12 Meeuwenlaan (tem 14 september)
- Post 3 Casino Oost (tem 14 september)
Oostende
- Mariakerke (tem 14 september)
- Koninginnelaan (tem 14 september)
- Kursaal (tem 14 september)
- Oosthelling Kursaal (tem 14 september)
Bredene
- post 1 Turkeyen (tem 14 september)
- post 2 Duingat (tem 14 september)
- post 6 De Duinpan (tem 14 september)
De Haan
- post 3 De Haan centrum (tem 14 september)
- Wenduine Bravo centrum (tem 14 september)
Blankenberge
- hoofd nr. 2 ter hoogte van Bakkerstrap (tem 15 september)
- hoofd nr. 3 ter hoogte van Kerkstraat (tem 15 september)
- hoofd nr. 4 ter hoogte van Charlierhelling (tem 15 september)
Zeebrugge
- post Zeebrugge ten westen van de westelijke havendam (tem 14 september)
Knokke-Heist
- B2 Dir. Gen. Willemspark (tem 15 september)
- B3 Duinbergen centrum (tem 15 september)
- B6 Albertstrand Oost (tem 15 september)
- B8 Knokke centrum (tem 15 september)
- B11 Zoute (tem 15 september)
