22°C
Aanmelden
Nieuws
 | update 
De Kust

Kust ver­wacht top­week­end: hier kan je vei­lig zwem­men in zee

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het belooft een warm en zonnig weekend te worden. De kust hoopt op nog een laatste topweekend en verwacht veel volk. Let wel, zwemmen in zee mag niet meer overal.

Sinds maandag is er in elke kustgemeente slechts een beperkt aantal reddersposten open. De intercommunale kustreddingsdienst raadt iedereen aan om alleen in de bemande zones te gaan zwemmen. Hieronder vind je de beveiligde zones:

De Panne

  • Zone R3-centrum tussen Halmenstraat en Walckierstraat (tem 14 september)

Koksijde 

  • Sint-Idesbald ter hoogte van Strandlaan (tem 14 september)
  • Koksijde centrum ter hoogte van Terlinckplein (tem 14 september)
  • Oostduinkerke centrum ter hoogte van Astridplein (tem 14 september)

Nieuwpoort

  • post 2 ter hoogte van de Veurnestraat (tem 15 september)

Middelkerke

  • Post 12 Meeuwenlaan (tem 14 september)
  • Post 3 Casino Oost (tem 14 september)

Oostende

  • Mariakerke (tem 14 september)
  • Koninginnelaan (tem 14 september)
  • Kursaal (tem 14 september)
  • Oosthelling Kursaal (tem 14 september)

Bredene

  • post 1 Turkeyen (tem 14 september)
  • post 2 Duingat (tem 14 september)
  • post 6 De Duinpan (tem 14 september)

De Haan

  • post 3 De Haan centrum (tem 14 september)
  • Wenduine Bravo centrum (tem 14 september)

Blankenberge

  • hoofd nr. 2 ter hoogte van Bakkerstrap (tem 15 september)
  • hoofd nr. 3 ter hoogte van Kerkstraat (tem 15 september)
  • hoofd nr. 4 ter hoogte van Charlierhelling (tem 15 september)

Zeebrugge

  • post Zeebrugge ten westen van de westelijke havendam (tem 14 september)

Knokke-Heist

  • B2 Dir. Gen. Willemspark (tem 15 september)
  • B3 Duinbergen centrum (tem 15 september)
  • B6 Albertstrand Oost (tem 15 september)
  • B8 Knokke centrum (tem 15 september)
  • B11 Zoute (tem 15 september)
Redactie
Kustredders Kust

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam
Ongeval waregem koerse paard
Nieuws
Update

Twee paarden overleven valpartijen op Waregem Koerse niet

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Strandredders 1 belga

Kustredders blikken tevreden terug: geen dodelijke incidenten deze zomer
Bloemencorso 1

Vrijwilligers prikken nog volop bloemen op praalwagens voor 130ste Bloemencorso
Vuurwerk KH

100.000 toeschouwers zien Zweden uitblinken op internationaal Vuurwerkfestival
Whats App Image 2025 08 25 at 09 19 42

Gaverbeekhippodroom en Waregem Koerse
Venturelli fiets

Win deze zomer een fiets van Venturelli
Izwvl 28 8

Zomeren in West-Vlaanderen
Aanmelden