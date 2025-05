De Lijn neemt de klacht ernstig. Aan de kust rijden er elke dag 10 trams die uitgerust zijn met een smeerinstallatie die in werking treedt op cruciale plaatsen zoals bochten of wissels. Door onderhoudswerken zijn het er nu maar zeven.

Woordvoerder van De Lijn Frederik Wittock: "We kijken in elk geval of de tien smeertrams die wij nu inzetten of dat voldoende is, en of we niet meer moeten doen. Wij kijken ook of we op meerdere plaatsen manueel moeten ingrijpen. Dit wordt goed gemonitord. Onze mensen nemen dit zeer ernstig, klachten van geluidsoverlast.



We doen er aan wat we kunnen en zullen dat zeer nauwgezet blijven opvolgen. Anderzijds is er ook het extreem ongewone droge weer. Dit draagt bij tot het probleem. Als het gedurende lange tijd zeer droog is, dan is het lawaai op plaatsen waar het zich manifesteert nog heviger door de wrijving en dat brengt dan inderdaad nog meer overlast."