Kust maakt zich op voor mooi en druk lenteweekend

Vanaf vrijdag kan het in het centrum van Knokke aanschuiven zijn. Er zijn grote sportwedstrijden en het wordt warm. Vorig jaar zakten op 1 mei 200.000 mensen af naar de kust om verkoeling te zoeken. Cathy Coudyser, burgemeester Knokke-Heist: “Het hangt vooral af van de temperaturen. Zolang we aangenaam weer hebben tot 25 graden, hebben wij geen drukteprobleem. Het is enkel als we naar temperaturen van 30 graden gaan, dat bovenop de verblijfstoeristen en de tweedeverblijvers, heel wat mensen uit de grootsteden de koelte komen opzoeken, dat we echt een piek van bezoekers hebben.”





Verkeersgeleiding

Dat de kust overrompeld wordt, hangt dus af van de hitte in het binnenland. Voor nu vrijdag lijkt iedereen klaar. Knokke-Heist wil met extra borden aan verkeergeleiding doen. “Dat betekent dat we van aan de afritten led-borden hebben waar die aanduiden waar de ondergrondse parkings zijn en waar de minder bekende publieke parkings zijn.”

Redders zijn klaar

Voor nu vrijdag lenen ze de borden, maar de aanbesteding voor een nieuw verkeersgeleidingsplan vanaf september loopt. Met de redders zijn ze wél klaar. Nieuwpoort en Knokke hebben nu vrijdag al redders op het strand. Dries Hautekiet, hoofdredder Knokke-Heist: “De mensen komen uit winterslaap en zijn blij dat ze voor het eerst weer in het water kunnen. Maar niemand mag vergeten dat het water nog maar 13 graden is. We raden iedereen aan om verstandig te zijn.”



Ook horeca is voorbereid

De horeca vreest de overrompeling niet. Zij zijn voorbereid en noemen 1 mei van vorig jaar echt uitzonderlijk. Barbara Hancart, uitbater Beachbar Knokke Strand: “Als ze heel mooi weer geven, dan weten we dat we klaar moeten zijn. Het is wel moeilijk om jobstudenten te vinden op 1 mei, want die zijn aan het studeren. Ik ben er al lang mee bezig. Ze geven voor vrijdag een topdag, dus we zijn voorbereid. Alle bestellingen zijn gedaan. Nu hopen op echt mooi weer.”