Sinds de afscheuring van Harelbeke in 2010 barst het kunstonderwijs in Zwevegem uit zijn voegen. Zo'n 1.000 cursisten zitten verspreid over zeven locaties. Sommigen volgen zelfs in containers les en dat kan volgens de inspectie niet langer. Pas volgend jaar kan de academie terecht in de nieuwbouw op de Kappaertsite, maar het kunstonderwijs kan in september gewoon van start gaan.

"We gaan in beroep tegen de beslissing en hebben daarvoor 30 dagen de tijd. Van 1 juli tot 31 augustus wordt die termijn opgeschort, en dus moeten wij beroep aantekenen tegen 20 september. Dan hebben we 60 dagen de tijd voor een ander inspectieteam om opnieuw te komen oordelen over onze academie. Wij gaan er alles aan doen om de 1.000 leerlingen, de 120 volwassenen en de 40 lesgevers de mogelijkheid te bieden om blijvend kunstonderwijs te volgen in Zwevegem", klinkt het bij schepen voor Onderwijs, Isabelle Degezelle.