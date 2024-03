De Kruisstraatmolen is één van de vier overgebleven windmolens in Kortemark. De oorspronkelijke staakmolen uit 1876 werd vernield in de Eerste Wereldoorlog, de huidig molen is in 1921 geplaatst en kwam over uit Torhout.

Sinds 1988 is de Kruisstraatmolen eigendom van de gemeente Kortemark. Vier jaar later volgde een grondige restauratie om hem weer maalvaardig te krijgen. De molen telt drie zolders en dat is uitzonderlijk.



Elke tweede zondag van de maand kan je de draaiende molen bezoeken.