RU!S werd onlangs genomineerd voor het indie World Film Festival in Cannes waar ze op zaterdag 28 juni één van de bijzondere 'Luciole d'Or' -beeldjes wegkaapten. De Luciole d'Or is de hoogste onderscheiding van het World Film Festival in Cannes voor internationale filmmakers in diverse genres (lange en korte films, documentaires, experimentele films, animatie, videoclips, ...). RU!S werd genomineerd in de categorie Best First Time Filmmaker en was finalist in de categorie Best Feature Film.

De film bevindt zich nu in de afwerkingsfase. Het team droomt van een selectie voor het Filmfestival van Oostende en werkt achter de schermen aan een Vlaamse première.