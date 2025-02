De erkenning van de geloofsgemeenschap zorgt al een tijdje voor discussie in Kortrijk. Vlaams Belang is tegen en zegt dat zo’n erkenning geen garantie is op integratie, of dat er geen opruiende boodschappen zouden verspreid worden. De partij verwijst naar een rapport van Staatsveiligheid, ook al is dat al 16 jaar geleden.