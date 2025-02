De Vlaamse overheid kon Atakwa eigenlijk al vorig jaar erkennen, maar een procedure voor het grondwettelijk hof en het gesleutel aan het decreet staken daar een stokje voor.

Woordvoerder Yassin El Atar: "Het is belangrijk om te benadrukken dat wij geen buitenlandse financiering ontvangen en dat we dus al voldeden aan de strengere eisen van het oorspronkelijke decreet. Ook kregen we in de erkenningsprocedure die we al in 2023 hebben doorlopen adviezen van onder meer de staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst, het OCAD, de federale politie, de anti-witwascel en dat was allemaal unaniem positief. We kijken dus vol vertrouwen uit naar een positieve beslissing."