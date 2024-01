Na het asbestonderzoek geeft een deskundige advies over het veilig beheer of de verwijdering van risicovolle asbestmaterialen. Waar nodig zal de stad maatregelen nemen om lokalen die tot haar eigendom behoren verder asbestveilig te maken. Jeugdverenigingen met eigen lokalen waar asbest moet verwijderd worden zijn hiervoor zelf aan zet, maar kunnen rekenen op ondersteuning van de stad.

Het laten ophalen van het asbestafval kan gratis via OVAM. Het wegnemen of afbreken van de asbest kan door een firma. Die kost komt in aanmerking voor de renovatiesubsidie voor jeugdlokalen.



Waar er asbest aanwezig is, maar de situatie veilig is, is geen directe aanpak nodig.