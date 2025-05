Het hele korps reageert verslagen op het plotse overlijden. Yves Rotty, geboren en getogen Bruggeling, kwam in 2023 aan het hoofd van de Brugse politie. Hij had al een carrière van meer dan 30 jaar achter de rug, als Hoofdcommissaris en Directeur Operaties. Een carrière die begonnen was nog voor de eenmaking van politie en rijkswacht en liep, zowel over Euro 2000 als over de verantwoordelijkheid voor alle wijkinspecteurs, tot hij in de zomer van 2023 korpschef werd. Een man die de werking van het korps kende, van binnen en van buiten. Maar die - anders dan zijn voorganger Dirk Van Nuffel - liever in de luwte bleef.

De politiezone wenst zijn dochter, familie, vrienden en alle collega's veel sterkte bij dit plotse overlijden. Burgemeester Dirk De fauw reageert ontzet: “Het veel te vroege en onverwachte overlijden van korpschef Yves Rotty heeft mij, het volledig korps, het schepencollege en de gemeenteraad van Brugge diep geraakt. Yves was bijna twee jaar korpschef. Voor hem was deze functie zijn droom, zijn leven. Op Yves kon ik dag en nacht rekenen. Hij was niet de man van veel woorden maar was een zeer menselijke korpschef met wie ik een perfecte samenwerking had. Ikzelf maar velen met mij zullen Yves heel erg missen .“