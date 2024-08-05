Kompas Camping Beach Resorts opent nieuwe Duinenzone in Westende
In Westende opent vandaag een vernieuwde campingzone, met een nieuw concept. Campinggasten kunnen er kamperen in de duinen.
De nieuwe zone doorbreekt het klassieke kampeerbeeld: in plaats van afgebakende plekken staan de kampeerders vrij tussen aangelegde duinen. “Het concept brengt kamperen terug naar de essentie: vrijheid, natuur en ontspanning,” zegt uitbater Kompas Camping Beach Resorts.
Luxueus kamperen
Naast kampeerplekken biedt de Duinenzone wellnessvoorzieningen zoals sauna’s, hottubs en hangmatten. Er is ook een buitenkeuken. Het totaalconcept combineert natuur, ontspanning en comfort, en richt zich zowel op gezinnen als rustzoekers en actieve kampeerders.
Met de Duinenzone speelt Kompas Camping Beach Resorts naar eigen zeggen in op de groeiende vraag naar belevingstoerisme.