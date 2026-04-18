15°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

Vei­lig­heids­con­tro­le cara­vans bena­drukt risi­co bij over­la­ding en slijtage

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Vandaag is het de Vlaamse kampeerdag. Pasar zet zich in voor het kampeertoerisme en pikte daar op in met een gratis veiligheidscontrole voor kampeerwagens en caravans. Daarvoor kon je in het autokeuringscentrum in Roeselare terecht. Zo weet je dat je gerust op vakantie kan vertrekken. 

De cijfers bewijzen dat een check-up nuttig is. Van de 44 gecontroleerde kampeerwagens en caravans was 15% niet in orde. 

Grootste problemen

Ivan Bauwens, Pasar Torhout: "Voor de caravans zijn de banden belangrijk omdat die dikwijls een heel jaar stilstaan. Ze raden aan om na zes jaar nieuwe banden te leggen. Je wil geen klapband tegenkomen op reis. Bij campers komt vooral overgewicht voor als grootste probleem."

Aan de deelnemers wordt gevraagd om hun camper of caravan te laden zoals bij vertrek op vakantie. Een correcte lading is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Denk maar aan alle bagage en uitrusting die je zou meenemen. Bovendien moet je ook met gasflessen, een volle brandstoftank en waterreservoir rekening houden.

Overlading

Vooral te zwaar geladen kampeerwagens en een te hoge druk op de trekhaak bij het trekken van caravans spelen de kampeerders nog al eens parten. Als je onder weg wordt tegengehouden riskeer je een zware boete.

Kristof Labis, Wegpolitie Kortrijk: "Vorige week kwamen we zelf nog een caravan tegen die begon te slingeren. Voor je het weet belanden ze in de gracht en dat wens je niemand toe. Die overlading heeft een impact op de veiligheid op de weg. De boetes beginnen bij 500 euro en voor zware gevallen bij voertuigen tot 2,5 ton tot 5.000 euro."

Kampeer veilig
Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
Camping Kamperen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden