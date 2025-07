Ook bij Camping Chalets Eureka Bloemenduin lopen de boekingen vlot. De familie Deseyns houdt hier al meer dan 50 jaar camping in de duinen van Koksijde. Er is plaats voor wel 700 toeristen, vooral in chalets of stacaravans. “We hebben een heel divers publiek. We ontvangen altijd veel Walen en Vlamingen, Belgische toeristen dus. Maar ook veel Duitsers. Wij krijgen de laatste jaren heel veel Duitsers op bezoek. En die blijven terugkomen. Die vinden dat hier prachtig : de natuur en rust. En we hebben ook altijd de Nederlanders die het hier heel fijn vinden. We hebben dus een heel mooi en divers publiek.”