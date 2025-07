In juli werden 4,9 miljoen overnachtingen geteld in hotels, campings, vakantiehuizen en andere logiesvormen. Dat is een stijging van 6% ten opzichte van juli vorig jaar. Vlamingen waren goed voor 61% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor 23% en buitenlandse bezoekers voor 16%. Ook het dagtoerisme bleef sterk met 2,4 miljoen bezoekers, een lichte daling van 2% tegenover 2024. Het weekend van 12 en 13 juli was een uitschieter met 300.000 dagtoeristen.

Bart Boelens, voorzitter van Horeca Middenkust vzw, ziet de maand juli overwegend positief: “Hotels en horecazaken kenden een goede bezetting. Evenementen spelen daarbij een grote rol, al merkten we wel terughoudendheid bij boekingen rond 21 juli door negatieve weersvoorspellingen.”