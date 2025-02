Je betaalde in Knokke-Heist vorig jaar gemiddeld 895.429 euro voor een huis. Daarmee staat Knokke-Heist nu op twee. In Sint-Martens-Latem betaal je al 908.530 euro voor een huis. Menen is de goedkoopste van Vlaanderen: 212.971 euro.

Voor een appartement is Knokke-Heist wel de duurste: daarvoor betaalde je gemiddeld 667.939 euro. West-Vlaanderen is sowieso de duurste provincie voor een appartement, over de hele provincie betaal je daar 324.263 euro voor.