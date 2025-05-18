De Early Bird Run had eigenlijk vorig weekend moeten plaatsvinden, maar toen gold code oranje voor de stevige wind. Lopen in parken en bossen was toen afgeraden, het event is daardoor toen afgelast. De gemeente beloofde een nieuwe datum, en heeft die nu dus gevonden.

Deelnemers kunnen op 19 oktober kiezen tussen twee afstanden door de Zwinvlakte: 7,5 of 12 kilometer. De start is bij het eerste ochtendlicht, tussen acht en negen.