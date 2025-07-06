16°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist

Ear­ly Bird Run uit­ge­steld door code oran­je aan de kust

Early bird Run

©Knokke-Heist

Door de opschaling naar code oranje vandaag aan de kust is de Early Bird Run van morgen afgelast. Er wordt veel wind verwacht, met mogelijke schade en hinder voor het verkeer.

De Provincie raadt aan bossen, parken en natuurgebieden te vermijden, en gemeenten hebben uit voorzorg hun parken gesloten.

Organisatoren onderzoeken nu of het evenement kan plaatsvinden op een andere datum, mogelijk zondag 19 oktober. De definitieve beslissing wordt woensdag bekendgemaakt. Wie zich had ingeschreven, krijgt geld terug als het event definitief wordt geannuleerd, of kan beslissen om deel te nemen op de nieuwe datum.

Jenna Lebrun
Het Zwin Storm

Meest gelezen

Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Obus2
Nieuws
Update

Obus ontploft in centrum van Diksmuide: één zwaargewonde
Gewapende overval
Nieuws
Update

UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

brandweer westhoek storm amy
Update

Storm Amy zorgt nu al voor 30 oproepen bij brandweer Westhoek
Storm strekdam

Oostende neemt maatregelen tegen storm: Strekdammen en sportpark dicht
Nacht

Symposium in het Zwin richt spots op lichtvervuiling
Zwindijk knokke heist 3

Nieuwe Zwindijk in Knokke-Heist moet nu al worden hersteld
Ooievaar01

Ooievaars Zwin passen zich aan: één ooievaar overwintert zelfs op afvalberg in Noord-Frankrijk
Storm

Noodnummer 1722 actief door stormweer
Aanmelden