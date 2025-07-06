De Provincie raadt aan bossen, parken en natuurgebieden te vermijden, en gemeenten hebben uit voorzorg hun parken gesloten.

Organisatoren onderzoeken nu of het evenement kan plaatsvinden op een andere datum, mogelijk zondag 19 oktober. De definitieve beslissing wordt woensdag bekendgemaakt. Wie zich had ingeschreven, krijgt geld terug als het event definitief wordt geannuleerd, of kan beslissen om deel te nemen op de nieuwe datum.