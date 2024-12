Marleen De Soete en Kris Steen (Samen Voluit) dienden bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen klacht in tegen Lijst Burgemeester en Bewust Kiezen. Het gingen onder meer over het ronselen van volmachten, en het gebruik van mailadressen zonder uitdrukkelijke toestemming, wat een inbreuk op de privacy zou zijn. Ten slotte ging het ook over schending van beroepsgeheim en discretieplicht. De Raad besluit dat “de klachten niet bewezen kunnen worden en dat nergens wordt aangetoond dat, als hier al inbreuken zouden zijn gepleegd, dat een invloed heeft gehad op de verkiezingsuitslag.”